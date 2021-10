Confiança empresarial na Alemanha cai em Outubro pelo 4.º mês consecutivo

O índice de confiança empresarial do Instituto de Investigação Económica alemão (IFO) na Alemanha caiu para 97,7 pontos em Outubro, contra 98,9 em Setembro.

O cepticismo está claramente a aumentar nas expectativas e as empresas avaliam a sua situação actual de forma menos positiva, de acordo com o IFO.

"Os problemas de abastecimento estão a dar dores de cabeça às empresas. A utilização da capacidade na indústria está a diminuir. A areia nas engrenagens da economia alemã está a dificultar a recuperação", disse o presidente do IFO, Clemens Fuest.

No sector transformador, a confiança empresarial voltou a cair porque as empresas estão um pouco menos satisfeitas com a sua situação actual e porque as expectativas também se agravaram.

Os estrangulamentos reduziram a utilização da capacidade para 84,7%, menos 2,1 pontos percentuais.

No sector dos serviços, a confiança das empresas piorou, após ter melhorado em Setembro, porque as empresas estão menos optimistas quanto aos próximos meses, embora a sua avaliação da situação actual tenha melhorado um pouco.

No comércio, a confiança caiu à medida que os estrangulamentos no fornecimento de produtos reduzem o ânimo.

No sector da construção, a confiança melhorou, as empresas avaliam a sua situação actual um pouco melhor e as suas expectativas aumentaram pelo sexto mês consecutivo.