Confiança dos consumidores recupera na zona euro e UE mas ainda está longe damédia

A confiança dos consumidores voltou, em Novembro, a recuperar 2,8 pontos na União Europeia (UE) e 3,6 pontos na zona euro, segundo divulgou esta terça-feira a Comissão Europeia.

De acordo com dados divulgados pela Direcção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, a confiança dos consumidores avançou, em Novembro, paraos -25,8 pontos na UE e os -23,9 nos países do euro.

O indicador mantém-se, em ambas as zonas, abaixo da média de longo prazo, de -10,6 pontos na UE e -11,0 na zona euro.

Já em Outubro, a confiança dos consumidores tinha acelerado 0,9 pontos na UE e 1,2 pontos na zona euro, para os -29,0 e -27,6, respectivamente, depois de uma quebra para mínimos históricos de -29,9 e -28,8 registada em Setembro.