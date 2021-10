Conferência sobre Open Banking reúne players do sistema bancário angolano

A Tech21Africa e a Disruption Lab organizam entre os dias 13 e 14 do corrente mês a primeira Conferência Internacional sobre Open Banking, que irá reunir inovadores, disruptores e visionários do sistema financeiro angolano.

A abertura do evento será feita por José de Lima Massano, governador do Banco Nacional de Angola (BNA), que fará o discurso de abertura. Na sequência será discutido o tema “Abertura de serviços bancários: Open Banking e seus benefícios”.

Constam da agenda temas como “O papel da regulamentação em ambiente de Open Banking” e “Segurança cibernética e protecção de dados pessoais em ambiente de Open Banking”, serão ainda discutidos análise de casos de estudo sobre empresas do sector.

A realizar-se em formato online, a actividade analisará os desafios e oportunidades do Open Banking para o sistema financeiro angolano e conta com a participação de gestores e especialistas de toda a cadeia de serviços financeiros, incluindo os maiores bancos, fintechs e o BNA, na qualidade de regulador de todo o sistema financeiro.

O Open Banking é uma tendência que ganha cada vez mais força no mundo, pois confere maior competitividade e transparência entre os actores do sistema financeiro, isto é, através de um sistema bancário aberto, instituições como bancos e fintechs se integram, permitindo que clientes compartilhem os seus dados com diferentes empresas para obter produtos e serviços inovadores e customizados.