Conferência continental dedica espaço a Angola

O encontro, que inclui um extenso programa sobre Angola, vai abordar o futuro da indústria energética do continente africano, num debate incitado por vários oradores, entre os quais figura um membro do Governo angolano, segundo uma nota da organização citada pelo Jornal de Angola.

De acordo com o programa, os especialistas angolanos vão explicar o funcionamento da indústria petrolífera e a implementação das reformas adoptadas pelo Executivo liderado pelo Presidente da República, João Lourenço.

Angola pretende participar do evento internacional com um pavilhão e testemunhar o acto de lançamento oficial do “Africa Energy Series – Angola 2019”.

No dia 3 de Setembro, Angola lançou a primeira fase de uma exposição itinerante internacional para promover a atribuição de novas licenças de exploração de blocos, situados nas bacias de Benguela e do Namibe.

Todos os detalhes relacionados à atribuição destas licenças (referentes a 10 blocos) serão abordados na Cidade do Cabo por funcionários do Ministério de Recursos Minerais e Petróleos, da empresa nacional de petróleo, Sonangol e da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

“Coexistimos num mercado com prospecção em larga escala e, depois das reformas introduzidas pelo Governo, transformou-se no mercado de petróleo e gás mais interessante de África, sendo, também, um dos mais aliciantes do mundo neste momento”, destaca, na nota, Sergio Pugliese, presidente da Câmara de Energia Africana em Angola, um dos organizadores.