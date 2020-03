Conferência: BODIVA apresenta relatório dos mercados e premeia membros com melhor desempenho

“A Comissão Executiva da BODIVA, no seguimento da aprovação do seu plano de acção 2020/2021, e tendo em conta os dados que detém relativamente aquela que tem sido a evolução dos Mercados, pensou ser adequado promover ainda, o lançamento de uma Revista, designada A BOLSA, que pudesse compilar toda informação referente a actividade, tanto do mercado como dos membros BODIVA, para dar a conhecer ao público”, refere Ottoniel Santos, Presidente da Comissão Executiva da BODIVA.

O evento serve igualmente para congregar os principais intervenientes do Mercado de Valores Mobiliários geridos pela BODIVA para “discutir os desafios e os caminhos que devemos trilhar todos juntos para tornar o mercado mobiliário uma realidade efectiva na nossa economia”, acrescenta Ottoniel Santos.

Outros dois momentos marcarão o momento de apresentação do “Relatório Anual dos Mercados BODIVA” num dos quais a BODIVA irá assinar acordos de cooperação, com entidades internacionais, que visam facilitar o intercâmbio de informação e serviços que buscam desenvolver o sector de negócio da BODIVA, o Mercado de Valores Mobiliários.