Concurso público para transporte de mercadorias LPG tem mais sete dias

O concurso público para transporte de mercadorias LPG (Petróleo e Gás Liquefeito, também conhecido como gás de cozinha), aberto pela Sonangol Gás Natural, vai até ao próximo dia 31, segundo anúncio da petrolífera estatal.

Segundo jornal de Angola os interessados, que devem ser apenas empresas nacionais, têm depois até ao dia sete de Fevereiro para aceder às propostas técnicas e o dia 21 para a apresentação das propostas. O prazo do contrato é de 24 meses e visa o transporte a granel e engarrafado de mercadorias LPG.



Entre os requisitos, a concorrente deve ter a situação fiscal actualizada e regularizada, sendo este um critério de exclusão.



Num outro assunto, a petrolífera dá conta da abertura do concurso de agenciamento marítimo, para igual prazos e períodos de tempo.



Por sua vez, a Sonangol Logística abriu, de igual modo, concurso para a aquisição de materiais e equipamentos para as suas instalações e terminais.

As cartas de intenção devem ser entregues até às 15 horas de hoje e as propostas até ao dia 28, sexta-feira, portanto.



Numa anterior nota sobre os concursos públicos sob sua iniciativa, a Sonangol fez saber estar a seguir uma estratégia para a promoção da empregabilidade e de aumento do potencial de negócio das empresas nacionais. Para a petrolífera estatal, reservar serviços exclusivos a nacionais é uma forma de promoção do conteúdo local.