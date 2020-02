Compras electrónicas poupam 21 mil milhões Kz

Um valor de 21 mil milhões Kz foi poupado pelo Governo angolano com a implementação da ferramenta electrónica dos serviços de contratação pública entre 2018 e 2019.

Em declarações esta semana à imprensa, à margem do seminário sobre as regras de execução do OGE, o director de serviço da contratação pública, Said Fernandes, disse que até agora já foram publicados 393 planos de compras anuais de compras.

“Os planos devem ser integralmente submetidos por todas as instituições não apenas para cumprirmos o desiderato com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mas de forma a tornar as contratações mais credíveis”, disse.