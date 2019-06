Compra de dívida vai diminuir taxas de juro a 10 anos em 130 pontos base, diz BdP

O boletim económico do banco central publicado esta quarta-feira sugere que, mesmo depois de terminada a política de compra de títulos de dívida soberana do Banco Central Europeu (BCE), haverá ainda um impacto notório nas taxas de juro.

“No início [em 2015], o programa [de aquisição de obrigações de dívida soberana] terá contribuído para diminuir as taxas de juro longas na área do euro em cerca de 60 pontos base (pb). Em 2019, o impacto do programa sobre as taxas de juro longas na área do euro ascendia a cerca de 130 pb, um efeito associado ao stock de títulos de dívida soberana detidos pelo Eurosistema”, lê-se no boletim económico.

O Banco de Portugal recorda que o programa de aquisição de obrigações de dívida soberana (PSPP) tinha como objectivo “proporcionar um grau de acomodação monetária consistente com a situação e as expectativas macroeconómicas prevalecentes no início de 2015, de forma a conduzir a taxa de inflação para o objetivo de estabilidade de preços”.

O BCE manteve a compra de obrigações de dívida soberana até ao final de dezembro de 2018, altura em que o Eurosistema detinha cerca de 2,1 biliões de euros de títulos de dívida soberana. O montante correspondia a 18,2% do PIB da área do euro. Depois disso, o BCE decidiu terminar com o programa de compra de ativos do Eurosistema, onde se incluíam programas de aquisição de títulos da dívida soberana e de títulos do sector privado.

Ainda assim, o BCE anunciou que “continuaria a reinvestir na totalidade os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos neste âmbito”, nota o relatório.