Companhias aéreas africanas podem retomar actividades

Segundo Tewolde Gebremariam as viagens aéreas foram um dos centros económicos mais afectado, pois a maioria dos países em todo o mundo fechou seus espaços aéreos para vôos de passageiros, excepto em alguns casos de escalas técnicas, médicos e de emergência.

Em entrevista à Bloomberg TV, o responsável salientou que sobre o retorno às operações em África esperamos ser um pouco mais rápidos em recuperação”, isso é contra o pano de fundo que os vôos globais deverão levar até dois anos para retornar aos níveis de 2019.

A União Européia, os Estados Unidos e vários governos ocidentais também organizaram voos para evacuar seus cidadãos em todo o continente com a Etiópia na vanguarda de algumas dessas operações.

A Etiópia, uma das poucas companhias aéreas que continuaram as operações foram essenciais nesses voos.

Neste contexto estima-se que as transportadoras africanas perderam cerca de 6 biliões USD em vendas de ingressos. A demanda por voos para mercados asiáticos como China e Índia aumentará particularmente mais rapidamente do que para a Europa e América do Norte, disse Tewolde.

De acordo ainda com Tewolde os governos africanos não estarão em condições de socorrer as companhias aéreas tanto quanto na Europa e nos Estados Unidos". “As companhias aéreas não estão a voar ou gerar receitas e os governos não têm os recursos para resgatá-las. Acrescentou que vai ser muito difícil para a maioria das companhias aéreas africanas.”