Companhia sul africana Airlink abre rota Johannesburg-Luanda

A companhia aérea independente regional sul africana, Airlink, vai lançar uma nova rota de três voos directos, por semana, entre Joanesburgo e Luanda a partir da próxima quinta-feira, 21 do corrente mês.

Os bilhetes já foram postos à venda para os voos que poderão operar com um avião moderno Embraer E-190 de 98 assentos. Os viajantes poderão conectar-se com os serviços domésticos e regionais da Airlink da África do Sul.

“O corredor África do Sul - Angola tem estado mal servido tendo em conta a sua crucial importância comercial e económica. Estabelecendo este serviço, a Airlink vai providenciar os clientes com acessíveis escolhas competitivas na rota”, disse o presidente e director administrativo da Airlink, Rodger Foster.

Destaca ainda que o facto vai beneficiar o negócio e estimular a actividade comercial entre ambas as cidades e países. Assim sendo, sublinha a empresa estará capacitada para promover viagens, carga aérea e turismo, os quais são vitais para revitalizar as economias dos dois países.

O horário de voo 4Z 042 com partida de Joanesburgo será as 09h40. Chega em Luanda as 12h25 no dia 21 de Outubro. O voo inaugural 4Z 193 parte de Luanda as 16h35 e chega em Joanesburgo no dia 21 de Outubro.

Depois do voo inaugural, a 24 de Outubro, o voo parte de Joanesburgo as 09h40 e chega a Luanda as 12h25 nas terças-feiras, quintas-feiras e domingos.

O voo parte de Luanda as 13:25, chega em Joanesburgo as 18h00 nas Terças-Feiras, Quintas-Feiras e Domingos.