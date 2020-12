Comércio Livre é janela para empresas angolanas

João Lourenço, que discursava na 13ª Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, durante a qual foram tratados detalhes da ZCLCA, sustentou que ela vai integrar empresas em mercados mais competitivos, eficientes e melhor preparados para responder às necessidades dos consumidores africanos.

O estadista angolano considerou que a integração regional e mundial das economias constitui, hoje, meio poderoso ao dispor dos países, na promoção do crescimento económico, desenvolvimento e redução da pobreza.

Ressaltou que as políticas para tornar as economias mais abertas ao comércio e ao investimento com o resto do mundo são um imperativo para que se assegure um crescimento contínuo e sustentado das economias.

No período mais recente da nossa História, lembrou, é difícil encontrar um país que tenha tido sucesso, em termos de crescimento económico e de aumento da qualidade de vida do seu povo, sem se ter aberto ao mundo em termos de comércio e investimento.

“Por isso, no âmbito das reformas que o Executivo angolano está a introduzir, as políticas para atrair mais investimentos são uma prioridade”, realçou.

Neste particular, João Lourenço disse estar em curso, em parceria com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, um sério programa de melhoria do ambiente de negócios em Angola, de modo a melhorar a posição do país no ranking mundial do doing business nos próximos anos.

“Estamos, igualmente, a melhorar o ambiente macroeconómico do país, consolidando as finanças públicas e melhorando as nossas contas internas e externas”, acrescentou.

O Presidente da República salientou que o programa de estabilização macroeconómica, que está a ser desenvolvido com o FMI, vem de Dezembro de 2018 e tem decorrido com sucesso.

Garantiu que todas as avaliações feitas são positivas, o que, disse, constitui um factor de confiança da comunidade financeira internacional, relativamente às reformas que vêm sendo desenvolvidas.

“Pretendemos que a economia angolana seja, cada vez mais, aberta ao mundo, buscando, neste espaço, as complementaridades necessárias para garantir o progresso social e o bem-estar dos angolanos”, disse.

João Lourenço considera importante que se avance com o processo de integração económica, ao nível do continente, tendo em conta as oportunidades que proporciona no capítulo da integração da classe empresarial angolana, nas mais diversas fileiras produtivas do continente.

O Presidente da República acrescentou que essa plataforma pode ser usada como um pólo de atracção de investimentos, tanto directos como em bolsa.

Sublinhou que Angola, enquanto membro da União Africana, participou, activamente, nas negociações do acordo que criou a Zona de Comércio Livre Continental Africana, lembrando que o país assinou o instrumento, a 21 de Março de 2018, em Kigali, Rwanda, durante a 10ª Cimeira Extraordinária. Informou que o país já depositou o instrumento de ratificação do acordo.

Desmantelamento do tarifário nacional está em curso

O Chefe de Estado, João Lourenço, disse estar em curso um processo interno de elaboração da proposta de desmantelamento do tarifário nacional, com base nas modalidades negociais adoptadas para o comércio de mercadorias.

Ao discursar na 13ª Cimeira Extraordinária da União Africana, decorrida por videoconferência, João Lourenço informou que, no âmbito desse processo, vai estabelecer-se um roteiro para o comércio de serviços.

Sem prejuízo dos compromissos de integração, igualmente assumidos na comunidade económica regional, o Chefe de Estado angolano salientou haver uma previsão de que a oferta do país, para o comércio de mercadorias, esteja pronta para a revisão da Comissão da União Africana e dos parceiros do continente, dentro dos prazos acordados.

A proposta tarifária do país, disse, está assente na posição assumida no quadro da SADC, em consonância com o estabelecido nas modalidades negociais, que prevêem a apresentação de ofertas baseadas nos progressos alcançados ao nível das comunidades económicas regionais. O Presidente da República disse reconhecer a urgência da apresentação de uma lista de compromissos específicos para o comércio de serviços nos cinco sectores prioritários.

Neste capítulo, apontou os serviços financeiros, dos transportes, telecomunicações, turismo e profissionais, essenciais para os esforços de criação da economia de escala e comércio transfronteiriço, tanto de mercadorias, como de serviços.

Adiantou que a facilitação do comércio, feita a partir do estabelecimento de procedimentos aduaneiros rápidos, eficientes e da adopção de um sistema de certificação das mercadorias, é de importância primordial para apoiar a conexão do sector empresarial às cadeias de valor regionais.

“Temos plena consciência de que este processo de integração criará oportunidades adicionais às micro, pequenas e médias empresas de Angola, que passarão a integrar mercados mais competitivos, mais eficientes e melhor preparados para responder às necessidades dos consumidores africanos”, realçou.

João Lourenço afirmou estar consciente de que, quanto maior for o desenvolvimento do sector produtivo de Angola, maior será o nível da sua integração nas cadeias de valor do continente e que o país está “bastante empenhado” na transformação da actual estrutura da economia, ainda muito dependente das receitas do sector petrolífero.

Com o desenvolvimento da agricultura, agro-indústria, indústria transformadora, pescas, turismo e de outros sectores da economia não petrolífera, maior será a participação de Angola no comércio intra-continental, com vantagens para o país e para o continente, garantiu.

“Por essa razão, gostaríamos de declarar o nosso pleno engajamento no processo de industrialização do continente africano, ponto crucial para a dinamização da transformação estrutural de África e de um mercado baseado na exportação de matérias primas de base”, destacou.

O Presidente da República salientou que este caminho dará lugar a um estágio de desenvolvimento industrial que vai conferir maior valor acrescentado aos nossos produtos, assegurando, com isso, maior arrecadação de divisas e oferta de postos de trabalho.