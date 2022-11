Comércio internacional do G20 cai no III trimestre

O comércio internacional de mercadorias dos países do G20 caiu durante o terceiro trimestre de 2022 pela primeira vez em dois anos, disse esta terça-feira a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) num comunicado.

A organização internacional relata uma queda global de 1,3% nas exportações de mercadorias e 1,1 nas importações em comparação com o segundo trimestre, o que atribui em parte ao declínio da procura e à queda dos preços de muitas matérias-primas.

A queda nas exportações é ligeiramente maior no conjunto da União Europeia (UE), com menos 1,5% das vendas ao estrangeiro e um aumento de 0,7% das importações.

O Reino Unido, com um crescimento de 0,8%, e a França, com 1%, foram poupados na queda das exportações na Europa.

No continente asiático, apenas a China e a Indonésia conseguiram aumentar as exportações (em 0,7% e 0,5 respectivamente), enquanto países como o Japão e a Coreia do Sul seguiram a tendência descendente do G20.

Na América, o México e os Estados Unidos registaram aumentos ainda maiores (2,6% e 1,7) face ao trimestre anterior.