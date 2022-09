O valor do comércio externo em yuan entre a China e o resto do mundo aumentou 8,6% em agosto, em termos anuais, de acordo com dados oficiais divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China.

Segundo a Lusa, as exportações aumentaram 11,8%, enquanto as importações aumentaram 4,6%.

Em Agosto, o comércio com outros países totalizou 3,71 biliões de yuan (537,93 mil milhões de euros).