Comércio estimula manufactura

O acordo de livre comércio da África ajudará a desviar o continente de sua dependência excessiva de exportações voláteis de commodities e impulsionar a manufactura, de acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

Sectores onde os produtos africanos já têm uma vantagem competitiva têm mais a ganhar com o negócio que une os mercados de mais de 50 países, tornando-se a maior zona de livre comércio do mundo, disse o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, em entrevista na capital do Níger, Niamey.

Isso aconteceu depois que o Benin e a Nigéria assinaram o acordo de livre comércio continental, abrindo caminhos para o comércio com tarifas reduzidas. “Fabricar, comercializar produtos de valor agregado e fortalecer as cadeias de suprimento permitirá que os mercados cresçam e que surjam novos mercados”, disse Adesina.

“As PMEs que representam 80% de todo o comércio no continente serão beneficiadas, assim como o sector financeiro, pois os pagamentos digitais serão necessários para a transacção”.

As exportações de commodities dominam até mesmo nas duas maiores economias da África, com a produção de mineração respondendo por cerca de metade dos embarques da África do Sul, enquanto o petróleo bruto gera 90% da renda externa da Nigéria.

Para Adesina, um sistema digital para pagamentos que convergem a moeda de um país para outro paísmembro é o mecanismo mais importante a ser implementado antes do início das negociações.