Comércio entre a China e os países de língua portuguesa aumenta 1,17% no primeiro semestre de 2019

As exportações chinesas para os oito países de língua portuguesa nos primeiros seis meses do ano totalizaram 19,706 biliões USD, uma queda anual de 6,13%, e as importações somaram 50,433 biliões, um aumento de 4,34%, levando a um déficit comercial para a China de 30,727 biliões USD.

O comércio com Angola totalizou um montante de 13,643 biliões de USD, um aumento de 1,90% no período em análise, com exportações chinesas de 935 milhões USD e importações de 12,708 biliões USD.

O comércio com o Brasil aumentou 0,33% no primeiro semestre, para 51,959 biliões USD, com a China comprando bens no valor de 36,314 biliões USD de empresas brasileiras e vendendo produtos no valor de 15,644 biliões.

Portugal vem em seguida por valor com um comércio com a China de 3,276 milhões USD, dos quais 2,158 biliões USD foram exportações chinesas e 1,118 bilião USD foram as exportações portuguesas.

O comércio com Moçambique foi de 1,149 milhão, de Janeiro a Junho, com as empresas chinesas exportando cerca de 864 milhões USD e importando bens no valor de 285 milhões USD.

O comércio com os outros Países de língua portuguesa - Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste - atingiu os 110 milhões no primeiro semestre do ano.