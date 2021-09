O volume global do comércio de bens de Moçambique com o exterior caiu 16,8% em 2020 face ao ano anterior, anunciou ontem o Instituto Nacional de Estatística (INE) no boletim de estatísticas do Comércio Externo de Bens.

“Em 2020, foram transaccionadas mercadorias com o exterior no valor total de 10.059 milhões USD contra os 12.096 milhões USD registados em 2019”, lê-se no documento dedicado ao ano em que o mundo começou a enfrentar o impacto económico da pandemia da COVID-19.

O nível mais alto de sempre do comércio de bens de Moçambique com o exterior “foi atingido em 2013 com 14.122 milhões USD”, acrescenta.

Entre 2019 e 2020, o saldo da balança comercial agravou-se em cerca de 123,6 milhões USD, passando de -2.758 mil milhões USD em 2019 para -2.882 milhões USD em 2020.

Olhando aos dois “pratos” da balança comercial, em 2020, o país exportou mercadorias no valor total de 3.588 milhões USD, “equivalente a uma queda de 23,1% face aos 4.668 milhões USD registados em 2019”.

Do lado das importações “foi registado um valor global de 6.470 milhões USD, o que correspondeu também a uma queda de 12.9% face aos 7.427 milhões USD registados em 2019”.