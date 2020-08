Combustíveis impulsionam Balança Comercial no primeiro trimestre de 2020

A Balança Comercial de Angola apresentou um saldo positivo de cerca de 2 091 673 milhões kz no primeiro trimestre de 2020, revelam os dados recentemente divulgados pelo INE (Instituto Nacional de Estatística).

As exportações de Angola, de Janeiro a Março de 2020, foram de 3,3 mil milhões kz contra 2,8 mil milhões Kz, referente ao período homólogo de 2019, o que representa um crescimento de aproximadamente 19%.

Ainda no primeiro trimestre de 2020, de acordo com os dados do INE, as importações tiveram uma redução de 18%, face ao período homólogo, cifrando-se em cerca de 1,2 mil milhões Kz, menos 265,7 milhões em relação a 2019 cujo montante foi de quase 1,5 mil milhões Kz.

Durante o período em análise, Ásia foi o continente que mais exportou para Angola, apresentando uma taxa de 84,3%; segue-se a Europa com 9,3%; América do Norte com 2,8%; África com 1,6% e América Central e Sul com 1,4% em relação ao valor total. As importações foram lideradas pela Europa com 39,1%, segue-se a Ásia com 38,0%, América do Norte com 8,1%, África com 7,8% e América Central e do Sul com 7,0% em relação ao valor total.

China com 59,0% é o maior exportador de Angola, segue-se a Índia -9,7%; Tailândia -5,4%, Emirados Árabes Unidos - 3,7% e Singapura e França - 3,0% cada. A Coreia do Sul com 1,0 % teve a menor cota.

No mesmo período, as importações para Angola tiveram origem na China (14,7%), Portugal (13,9%), Estados Unidos da América (6,2%), África do Sul (6,1%) e Coreia do Sul 5,4%.

A nível de África as exportações foram lideradas pela África do Sul com 27,8%, segue-se a República Democrática do Congo com 24,2%, Togo com 23,9%, Marrocos com 14,2% e Congo (Brazzaville) com 3,3%. As importações tiveram como principais parceiros a África do Sul com um peso de 77,8%, Namíbia 3,2%, Egipto 2,5%, Marrocos 1,8% e Chade e Gabão com 1,7%.

Nos principais grupos de produtos, os Combustíveis com 94,2% tiveram maior peso nas exportações angolanas, Outros Produtos incluindo os Diamantes com 4,6%, Máquinas, Equipamentos e Aparelhos com 0,3%, Produtos Alimentares, Veículos e Outros Materiais de Transportes e Produtos Agrícolas com 0,2% respectivamente.

Nas importações, as Máquinas, Equipamentos e Aparelhos com 23,0% representam os grupos de produtos com maior peso, segue-se os Produtos Agrícolas 16,3%, Combustíveis 10,8%, Produtos Químicos 8,8% e Veículos e Outros Materiais de Transportes 7,6%.

Segundo a classificação por grandes categorias económicas de bens, durante o primeiro trimestre de 2020 os Combustíveis com 93,9% tiveram maior contributo nas exportações, seguem-se os Bens de Consumo 5,0%, Bens Intermédios 0,6% e Bens de Capital 0,5%.

Nas importações, foram os Bens de Consumo com 37,1% que tiveram maior peso, Bens Intermédios 32,9%, Bens de Capital 19,2% e combustíveis 10,8%.

Maximiano Muende, economista, considera um resultado animador porque representa entrada de mais divisas e menos pressão sobre a taxa de câmbio e menos desvalorização do kwanza.

“Adicionalmente este indicador, representa ainda um aligeiramento na saída de cambiais para o exterior, o que pode sinalizar uma maior procura de bens e serviços por parte dos consumidores”, disse o economista em declarações ao Mercado.