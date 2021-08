Combate à corrupção atrai mais investidores

O ministro de Estado para Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior afirmou em Luanda, que o combate à corrupção está a atrair novos investidores ao País.

Manuel Nunes Júnior enalteceu as acções feitas pela Procuradoria-Geral da República e os Tribunais, no combate à corrupção, que têm sido notáveis e louváveis a todos os títulos.



O ministro de Estado falava na abertura da Conferência Nacional sobre o Combate à Corrupção em Angola, realizada na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP).



Destacou o combate aos crimes relacionados ao branqueamento de capitais, peculato, associação criminosa, participação económica em negócios, burla por defraudação, fraude fiscal, improbidade e falsificação de documentos.



Citado pelo Jornal de Angola, o ministro de Estado disse não ser fácil convencer os empresários estrangeiros a investir num país em que o primado da lei não é respeitado.



Reforçou ser preciso assegurar e criar confiança nas pessoas, de que ninguém na sociedade está acima da lei. "Todos devem respeito à lei, porque ela é para todos”, sublinhou.



Segundo o ministro de Estado, "só num ambiente com essas características podem sobressair os talentos da sociedade nos vários domínios da vida e podemos ter uma sociedade competitiva e inovadora”.



Com o combate à corrupção e à impunidade, disse, Angola começa a mudar aos olhos do resto do mundo, no sentido positivo, porque no passado não se fazia nada.



Realçou que o Tribunal de Contas redobrou a acção de fiscalização da legalidade das finanças públicas e de julgamento das contas, que tem permitido moralizar a execução financeira do Estado, diminuindo a margem para a corrupção e a execução irregular do Orçamento Geral do Estado.



"Se as relações comerciais do Estado com as empresas forem estabelecidas com base no mérito e na capacidade das empresas, cria-se um ambiente de eficiência e faz-se uma boa alocação dos recursos, promovendo ganhos para todos, tanto para empresas como para as famílias e o próprio Estado”, enfatizou.



Acrescentou que, num ambiente contrário, as perdas são generalizadas, excepto para um pequeno punhado de agentes que alcançam benefícios pessoais com tais operações.



Sociedade mais aberta



Manuel Nunes Júnior referiu que, desde 2017, o Executivo tem estado a criar e a implementar um novo paradigma de governação, que visa tornar a sociedade cada vez mais aberta e transparente.



A condição de Estado democrático de direito é cada vez mais profunda, dando passos seguros, no sentido de alterar a estrutura económica, tornando-a menos dependente do petróleo.



Com este novo paradigma, reforçou, Angola será próspera, desenvolvida e capaz de proporcionar um nível de vida adequado aos cidadãos com os rendimentos do país.



Manuel Nunes Júnior considerou que o País tem se tornado ainda cada vez mais numa sociedade baseada na livre iniciativa dos cidadãos, no talento e mérito de cada um, que permita galvanizar a capacidade empreendedora e de inovação.



Manuel Nunes Júnior defendeu a necessidade de se trabalhar para que os recursos do Estado sejam usados no bem-estar dos cidadãos e não para o enriquecimento ilícito de alguns membros pouco honestos da sociedade.



Por este motivo, disse ser necessário a condução, com rigor, objectividade e eficiência da actividade da contratação pública, por ser uma arma forte e importante para combater a corrupção no País.



"Para haver melhoria do nível de vida dos cidadãos é necessário haver crescimento económico. E não há crescimento económico sem investimento”, sublinhou.



Por esta razão, disse, deve-se continuar a trabalhar para o aumento dos investimentos no país, revitalização do sector produtivo e aumento da produção nacional.



Aposta na prevenção



A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, o trabalho anti corrupção não se esgota apenas no combate, mas também na prevenção, valorizando a educação das pessoas. A ministra destacou que, desde a tomada de posse, o Presidente João Lourenço orientou como ponto focal o combate à corrupção, de modo a garantir que estas práticas deixam de existir no País.



Teresa Dias explicou que o objectivo da conferência "é dar a conhecer melhor o fenómeno da corrupção, definir os métodos para combatê-la e esclarecer a contribuição que os vários órgãos podem dar”.



No entender da ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, a corrupção "não conhece limites políticos, nem geográficos, está presente tanto nos países ricos como nos pobres”.



A Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP) tem atribuições nos domínios da formação, pesquisa e consultoria, tendo em vista a elevação da qualidade da prestação de serviço pelo sector público-administrativo e empresarial.



De acordo com o programa de formação, a ENAPP tem uma estrutura para atender as necessidades apresentadas pelos clientes em todos os níveis. Dentro deste quadro, preparou o programa de combate à corrupção e moralização da sociedade.



Com isso, a ENAPP pretende contribuir no combate à corrupção no seio da Administração Pública, auxiliar o Executivo na materialização das metas referentes à moralização, potencializar as instituições e construir relações sólidas, estáveis e personalizadas com os parceiros.