Cobrança de 2,5% antecipa receita do Tesouro

Administração Geral Tributária nega agravamento da carga fiscal ou criação de mais impostos, razão pela qual demarca-se de possíveis subidas dos preços dos produtos.

A Administração Geral Tributária (AGT) esclareceu, ontem, em resposta a dúvidas colocadas pelo Jornal de Angola, que a taxa de retenção de 2,5% a cobrar nos Terminais de Pagamento Automático (TPA) refere-se a antecipação de parte dos 14% do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) das entidades sujeitas.



Na resposta enviada, um técnico ligado à Direcção do Serviço de IVA rebateu ao que chamou de "má interpretação” de uma posição avançada na lei do OGE/2021.



Segundo o técnico, que não se quis identificar, a retenção de 2,5% é uma medida para assegurar que todos contribuintes enquadrados nos regimes geral e simplificado do IVA, não ocultem os proveitos.

"Não será aplicado 2,5% ao valor da factura que já tem IVA de 14%, a retenção irá incidir sobre o valor que o comerciante recebe no TPA”, disse.



Como exemplificou o técnico, ao valor da factura de 1.000 kz, o IVA de 14% é igual a 140. Logo, esclareceu o técnico, o valor a pagar pelo cliente será 1.140 kz, sendo o pagamento feito por TPA, haverá a retenção ao comerciante de 2,5% sobre o valor recebido, e na conta do comerciante entrará apenas 1.111,5 ou seja 1.140,00 -28,5.



Todavia, rebate, o comerciante recupera a totalidade do valor que lhe é retido na Declaração Periódica (DP) do mês seguinte, passando a obter os 1.140 kz.

"O valor recebido pelo comerciante, de 1.111,5, após a recuperação na Declaração Periódica dos 28,5 kz, totaliza os 1.140 kz", notou.



Segundo garantias do quadro da AGT, o presidente do Conselho de Administração, Cláudio dos Santos, deverá abordar o tema com maior profundidade amanhã à tarde, durante um evento "on line” promovido pela Media Rumo.



Ainda assim, a área de comunicação da AGT também desenha um plano de entrevistas e sessões de esclarecimentos com a imprensa e contribuintes para aclarar a medida.



O posicionamento da Administração Geral Tributária (AGT) visa também clarificar uma notícia avançada na última edição do jornal Expansão, que dá conta da preocupação de empresários face à pretensão real de, em 2021, os TPA da Emis estarem obrigados a reter 2,5% de cada operação a favor da Conta Única do Tesouro (CUT).



Embora esclarecedor e tecnicamente aceitável, os argumentos da AGT ainda assim alimentam a preocupação dos empresários, pois vêem uma redução directa nas suas receitas diárias e com possibilidade de agravamento dos preços já ultimamente bastante instáveis.



Há mesmo quem justifica essa medida como desencentivadora ao plano de inclusão financeira das autoridades bancárias nacionais, que querem massificar a utilização dos Terminais de Pagamento Automático nos mercados e negócios tidos por informais.



Descomplicar o OGE



Na próxima quarta-feira, o Ministério das Finanças organiza mais um fórum virtual para abordar sobre o alargamento da base tributária.



Organizado nas plataformas virtuais do Minfin e Unicef, no âmbito da iniciativa "descomplicar o OGE” - diálogo aberto e transparente com os cidadãos, vão ser oradores a directora do Centro de Estudos Tributários da AGT, Silveira Boloto, e o coordenador do Observatório Político e Social de Angola (OPSA), Sérgio Calundungo.



Este encontro deverá ser o terceiro de uma série de cinco iniciativas de diálogos com o cidadão programados pelo Minfin à volta do OGE.