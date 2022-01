CMC discute perspectiva do Mercado de Capitais para 2022

A Comissão do Mercado de Capitais(CMC) realizou recentemente um webinar com o tema “Perspectivas do Mercado de Capitais em Angola”, onde foi feito uma retrospectiva do mercado de capitais em Angola e no mundo, desde o início da pandemia da COVID-19 até finais de 2021.

O evento teve como objectivo transmitir, através de um diálogo aberto dirigido ao público em geral, as acções realizadas pela CMC em 2021, os principais desafios enfrentados, assim como as perspectivas para 2022, alinhadas à estratégia da CMC e aos demais programas existentes a nível do país, para melhoria do ambiente de negócios e do sistema financeiro angolano.

O director do Gabinete de Estudos e Estratégia Johny Soki, afirmou que as restrições impostas ao longo dos dois últimos anos a nível do mundo foi imediatamente reflectida na dinâmica dos mercados financeiros, tendo causado uma retirada de capitais por parte de muitos investidores e impactado negativamente o volume de negociações na maioria dos mercados.

De acordo com o director, a dinâmica foi diferente porque a tendência crescente se manteve, apesar de se ter registado um aligeiramento do volume de negociação em 2021, em comparação com o período de 2020.

Em concordância, director do Departamento de Supervisão de Organismos de Investimento Colectivo Divaldo Silva referiu que apesar de toda a incerteza do mercado, Angola obteve um crescimento de cerca de 14% na indústria dos Organismos de Investimentos Colectivos (OIC) no ano 2021, quando comparado com o ano anterior, dado que torna interessante o comportamento do mercado de capitais angolano.

“Esta tendência de crescimento pode ser justificada pela tipologia de activos que até ao momento é transaccionado no mercado de capitais em Angola, que está muito ancorado aos títulos de dívida pública”, destacou o Divaldo Silva.

Actuação da Banca no Mercado de Capitais

A directora do Departamento de Supervisão de Intermediação Financeira e Infraestruturas do Mercado, Runa Cruz aproveitou o momento para esclarecer que as instituições financeiras bancárias não deixarão de actuar no mercado de capitais, tendo a CMC apenas definido, no ano passado, os moldes de actuação dos bancos no Mercado de Valores Mobiliários (MVM).

Assim sendo, estão aptas a actuar exclusivamente como participantes no sistema de liquidação, como câmara de compensação, contraparte central, como agente de liquidação, negociadores por conta própria e como entidades depositárias, tal como descrito no Código de Valores Mobiliários, avançou.

Fintech e o mercado de capitais

Sobre os desafios para as fintechs e as iniciativas do mercado financeiro, sobretudo da CMC enquanto organismo que tem, entre outros, o objectivo de proteger os investidores, subdirectora do Gabinete de Desenvolvimento do Mercado Juceline Paquete afirmou que estes são inúmeros, estando a CMC a olhar para este tema com algum cuidado, e, estando atenta às várias modalidades de financiamento que têm surgido para atender a classe das fintechs, como é o caso de crowdfunding ou financiamento colectivo, e não só.

“Tendo em conta o facto de o mercado angolano carecer de alguma adaptação e literacia financeira, apesar de já existirem iniciativas e plataformas de crowdfunding, a CMC entende que é necessário passar por um período de promoção dessas tipologias de financiamento antes mesmo de passar à regulação propriamente dita.

“A CMC e outros reguladores do mercado financeiro têm estado a organizar-se no sentido de criar-se um canal de comunicação entre os reguladores, para que estejam alinhados nos moldes de actuação sobre as fintechs”, mencionou a Subdirectora.

O director do Departamento de Política Regulatória e Normas Kalussevico Miguel que falava no evento sobre a falta de regulamentação das criptomoedas nos mercados, fez saber que em Angola e a nível da Organização Internacional de Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO), tem-se alertado sobre os cuidados a ter sobre o investimento em criptomoedas.

A CMC, segundo aludiu o director, tem estado a fazer um estudo da situação para aferir se no contexto actual justifica-se a criação de uma legislação sobre a aplicabilidade desses instrumentos financeiros no mercado angolano.

Apoiando a ideia anterior, o director do Departamento de Supervisão de Organismos de Investimento Colectivo Herlander Diogo referiu que “se tivermos em conta as atribuições da CMC pode-se concluir que qualquer tipo de investimento que surge no MVM carece de máxima atenção e a CMC posiciona-se sempre no sentido de analisar o impacto dos produtos e instrumentos financeiros que possam surgir, tendo em conta a protecção dos investidores e a mitigação de eventuais riscos que possam causar no mercado”.

Porém, continuou, “a CMC tem estado a estudar e a analisar o peso de qualquer instrumento e tipologia de financiamento e investimento no mercado”.

Recorde-se que no ano 2021, a Central de Valores Mobiliários (CEVAMA) contabilizou a abertura de um total de 10 030 contas custódia (CC), tendo o mercado registado, até finais do ano passado, um total de 25 131 (CC) e um volume de negociação na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) de 97,6 mil milhões Kz, o que corresponde a uma média mensal de 81,3 mil milhões kz no ano de 2021, mantendo, assim, a tendência crescente do mercado de capitais em Angola.