Clima económico positivo mas empresários estão menos optimistas sobre evolução da economia

A confiança dos empresários e gestores empresariais continua positiva mas demonstram-se menos optimistas sobre a evolução da economia nacional no terceiro trimestre de 2022 face ao segundo trimestre. Assim, o Indicador de Clima Económico (ICE) saiu de 10 (no segundo trimestre) para 6 pontos no terceiro trimestre do corrente ano, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Se compararmos em termos homólogos (terceiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021) a maior parte dos sectores apresentaram uma evolução homóloga positiva e um ambiente de negócios favorável no trimestre em análise.

O relatório sobre o Clima Económico mede o Índice de Confiança (IC) de sete sectores de actividade, nomeadamente Indústria Transformadora, Construção, Comércio, Transportes, Indústria Extractiva, Turismo e Comunicação. Entre os sete sectores, os empresários dos sectores do Turismo, Indústria extractiva e transformadora, bem como dos transportes, apresentaram-se menos optimistas no terceiro trimestre.

Depois do “boom” de confiança no sector do turismo que passou a ocupar o primeiro lugar no segundo trimestre, deixando para trás o sector da comunicação, a confiança dos empresários do sector do turismo caiu para 7,4 pontos no terceiro trimestre contra os 19,4 do segundo. De acordo com os empresários, a insuficiência da procura e as dificuldades financeiras, foram as principais limitações.

O excesso de burocracia, a insuficiência da capacidade de oferta e os preços de venda demasiado elevados, também limitaram as actividades das empresas do sector.

Na lista dos menos optimistas, no terceiro trimestre, segue-se a indústria extractiva, onde a confiança dos empresários saiu de 12 para 5 pontos. Consta também, a indústria transformadora e os transportes que perderam ambos quatro pontos.

Em sentido contrário está o sector das Comunicações. Os gestores e empresários deste sector são os mais optimistas com 20 pontos, mais 2 pontos acima verificados no trimestre anterior. Apesar do aumento da expectativa, o indicador permaneceu abaixo da média da série.

No período em análise, menos empresas do sector da Comunicação sentiram limitações ao desenvolverem as suas actividades em relação ao mesmo período de 2021, aponta o inquérito.

Na opinião dos empresários, segundo explica o INE, as dificuldades financeiras e a pouca procura, foram as principais dificuldades no desenvolvimento normal das actividades das empresas da Comunicação. Constatou-se ainda que a concorrência, o excesso de burocracia e o nível elevado da taxa de juros, também dificultaram as actividades das empresas do sector.

Já o sector do comércio, a três trimestres consecutivos que o indicador de Confiança mantém uma ligeira estabilidade e permanência acima da média da série. A conjuntura Económica é favorável para as empresas do sector que permanece com 11 pontos.

Dos dados obtidos no trimestre em referência, verificou-se que os produtos comercializados foram maioritariamente de origem nacional, representando 56,3% dos produtos. Quando comparado com o trimestre homólogo, nota-se uma redução de 4 pontos percentuais em termos de obras públicas. De acordo com os empresários, registou-se redução das limitações nas actividades das empresas comerciais em comparação ao trimestre homólogo.

A insuficiência da procura, o excesso de burocracia e regulamentações estatais, foram os principais constrangimentos das empresas comerciais. Por outro lado, a ruptura de stocks, as dificuldades financeiras e os preços de venda demasiados elevados, similarmente influenciaram negativamente a actividade das empresas do comércio no trimestre em análise.

Empresários e gestores do sector da construção estão menos pessimistas

Entre os sete sectores, a Construção é o único onde a opinião de empresários e gestores dos sectores sobre as perspectivas de desempenho do respectivo ramo de actividade no curto prazo é pessimista.

O Indicador de Clima Económico no sector da construção fixou-se nos 6 pontos negativos, contra os 7 negativos do segundo trimestre, o que indica que os empresários do sector estão menos pessimistas.

De acordo com os empresários ligados à Construção, no terceiro trimestre, as obras públicas representaram cerca de 64%, quando comparado com o período homólogo, notou-se uma diferença de 7,9 pontos percentuais.

Ainda assim, entre Julho e Setembro, conforme explica o INE, as empresas registaram mais limitações ao desenvolverem as suas actividades em relação ao mesmo período de 2021. A insuficiência da procura e a falta de materiais, foram os principais constrangimentos no sector. O nível elevado da taxa de juros, as dificuldades na obtenção de crédito bancário e a deterioração das perspectivas de venda também influenciaram negativamente nas actividades das empresas do sector da Construção.

Redução da inflação e valorização do Kwanza foram os principais factores da melhoria

Dois economistas consultados pelo Mercado, convergem na ideia de que a redução da taxa de inflação e a valorização da taxa de câmbio, foram os elementos principais para a melhoria do clima económico.

De acordo com o director do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), Heitor Carvalho, a abertura às importações, a taxa de câmbio e os gastos do Estado em ano eleitoral favoreceram o optimismo, que veio reduzir o sentimento positivo no terceiro trimestre.

“Tudo indica que com a alteração dos factores apontados, sobretudo da taxa de câmbio, a situação se agrave no 4.º Trimestre”, disse.

Entretanto, para que os empresários estejam mais optimistas quanto à perspectiva da economia nacional no curto prazo, Heitor Carvalho defende que deve haver “maior preocupação com o funcionamento e menos com grandes projectos e investimentos que só destroem dinheiro, porque depois de construídos não são postos a funcionar’’.

Para economista e consultor Augusto Fernandes o curso da política cambial e monetária foi contribui de forma significativa para aumento da confiança dos empresários e gestores em termos homólogos foi a dinâmica do mercado cambial e monetário.

“O mercado cambial tem muita influência naquilo que é o desenvolvimento da actividade nos diferentes sectores económicos em Angola, porque quando varia para cima ou para baixo Pode levar a empresa a falência ou abrir empresas e a estabilidade do mercado cambial durante o terceiro trimestre também fez a com a esperança ou confiança dos empresários no exercício da actividade comercial melhorasse”, explicou.

Por outro lado, segundo Augusto Fernandes, a inflação é um factor que determina o ambiente de negócio e quebra expectativas de fazer negócio dos empresários. Uma redução da infracção conforme tem estado a acontecer faz com que maior número de empresas estejam disponíveis para exercer a sua actividade e ist9o mostra que o empresário quando quer e está a produzir, o PIB está aumentar, significa, que ganhou maior confiança no exercido da actividade e no retorno do dinheiro investido naquela e actividade.

Assim, para o economista a tendência será a mesma para o quarto trimestre 2022, onde os índices de confiança poderão manter-se em alta, à medida que os instrumentos de política monetária, cambial e fiscal continuam todos orientados no mesmo sentido.

Contudo, segundo Augusto Fernandes, é necessário que haja maior disseminação da informação, trabalhar com os aspectos jurídicos de licenciamento das actividades comerciais.

A medida que o PIB, a taxa de câmbio, os impostos cobrados às empresas e o licenciamento da actividade comercial começam a contribuir positivamente para o fomento do empresariado nacional, o ambiente torna-se positivo e o índice de confiança das famílias e das empresas aumenta e o País ganha como mais emprego, mais comida a mesa das famílias e maior estabilidade dos indicadores económicos.