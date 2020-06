Clima de negócios em França com maior aumento mensal desde 1980

O indicador do clima de negócios em França registou em Junho o maior aumento mensal desde o início da série histórica em 1980, devido ao efeito do desconfinamento na economia, anunciou hoje o instituto nacional de estatística francês (INSEE).

O indicador, calculado com base nas respostas dos empresários dos principais sectores de actividade, aumentou este mês 18 pontos para 78 pontos, o que, de qualquer modo, é um nível muito baixo, longe dos 100 pontos que marcam a média de longo prazo.

O INSEE, que num comunicado assinalou que foram ultrapassados pelo menos a barreira dos 70 pontos que em Março de 2009 foi um mínimo durante a anterior crise financeira, explica que o forte aumento tem a ver com a visão mais optimista das empresas sobre as perspectivas de actividade em todos os sectores por efeito do desconfinamento".

Contudo, as opiniões sobre a actividade dos últimos três meses continuam a ser muito baixas.

Quanto ao indicador do clima de emprego, este subiu 13 pontos em Junho, o maior aumento mensal desde o início da série em 1991, ampliando a recuperação iniciada em Maio, após o colapso sem precedentes de Abril.

De qualquer forma, os 66 pontos deste indicador de emprego em Junho continuam muito abaixo do nível da anterior crise financeira (73 pontos em 2009) e dos 100 pontos da média de longo prazo.