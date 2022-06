Clientes podem enviar e receber até 2 mil USD por mês com o Western Union em Angola

O serviço internacional de envio de dinheiro da Western Union está novamente disponível para Angola oito anos depois, com um limite de até dois mil dólares por mês.

Suspenso desde 2014, por dificuldades cambiais no País, a Western Union regressa às operações normais de envio de dinheiro ao exterior de Angola, através dos bancos Millennium Atlântico (BMA), Comércio e Indústria (BCI) e a Unitransfer.

“Há ainda a previsão de, nos próximos dias, poder operar também através do Banco de Fomento Angola (BFA) e, paulatinamente incluir outros bancos e casas de câmbios, em Luanda” avançou o presidente para Europa, Médio Oriente e África da Western Union Jean Claude Farah.

Jean Claude Farah disse que, neste momento, Western Union envia dinheiro para toda a parte do mundo, excepto ao Irão e a Coreia do Norte, estando, deste modo, o serviço disponível para atender os milhares de angolanos residentes no exterior e outros milhares de estrangeiros que vivem e trabalham em Angola.

Neste momento, assegurou Jean Claude Farah, com as reformas implementadas pelo Banco Nacional de Angola e apoiadas ainda com a actual alta do preço do barril de petróleo no mercado internacional, há condições efectivas para a retoma normal destas operações.

No encontro que manteve com jornalistas, Jean Claude Farah fez-se acompanhar do vice-presidente Regional para África Mohamed Ouazzanni que reafirmou ser estratégia para Angola e para África no geral uma abordagem especificamente desenhada para ajustar-se ao caminho que o mundo está a seguir, prestando muita atenção às necessidades dos clientes e com foco na forma como podem dar um apoio mais amplo às comunidades.