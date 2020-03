Clientes movimentam kz 190 mil milhões Kz na rede multicaixa em Fevereiro

O valor ainda assim esteve abaixo dos mais de 200 mil milhões movimentados no mesmo canal em Janeiro.

De acordo com uma publicação recente da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), em Fevereiro, foram registadas 12,5 milhões de operações, contra 13 milhões do mês anterior.

Em relação às operações homólogas (aquelas efectuadas no mesmo mês do ano anterior), levantaram-se, em Fevereiro de 2019, cerca de 160 mil milhões de Kz em 11,4 milhões de operações.

A subida é de mais de 30 mil milhões Kz e mais de um milhão de operações, o que representa uma maior entrada dos multicaixas nas opções dos bancarizados.

Já em compras, nas Caixas Automáticas e Terminais de Pagamentos Automáticos, os registos da Emis avançam para um valor a rondar os 240 mil milhões Kz de um total de 17 milhões de operações. Comparado as 12,1 milhões de operaçõe

s e cerca de 170 mil milhões Kz do período homólogo, o crescimento é bastante significativo, representando mais de 30%.

No global, desde Fevereiro do ano passado, assiste-se a uma tendência de subida mensal nos números de operações. Igual comportamento é visto também nos outros indicadores como caixas automáticas, terminais de pagamentos e rede de multicaixa express.

As Caixas Automáticas representam 54% do total de operações registados na rede, os Terminais de Pagamento Automáticos 34,6 e os serviços Multicaixa Express 10, de acordo com os dados da Emis.

Face ao cenário de restrições no atendimento presencial que os bancos comerciais começaram a observar, nos últimos dias, prevê-se um maior fluxo nas caixas automáticas espalhadas pelo país e operadas por 24 dos 26 bancos licenciados e em operações.

No final de Fevereiro, estavam activos 3.065 caixas automáticas. O crescimento foi de 35 novas caixas instaladas, comparativamente a Fevereiro de 2019, mas de menos seis (6) em relação aos 3.071 aparelhos activos em Janeiro deste ano.

Para os terminais de pagamentos, estimou-se em 115.212 os aparelhos activos em Fevereiro com uma taxa de evolução mensal de 64%.