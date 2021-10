Clientes da ENDE com dívida avaliada em 159 mil milhões Kz

O presidente do conselho de administração da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE), Hélder de Jesus Adão, revelou esta quarta-feira, em Mbanza Kongo, província do Zaire que a dívida acumulada dos clientes a empresa ronda a margem de 159 mil milhões Kz em todo País, avançou a Agência Angola Press (Angop))

Em declarações à imprensa, o responsável apontou as instituições públicas e privadas como as mais devedoras, sublinhando que a empresa que dirige está a trabalhar para recuperar esses passivos.

De acordo com Hélder Adão, a ENDE tem inviabilizado a implementação de outros projectos da empresa, com realce para a expansão da rede eléctrica e a reposição do material em armazéns da instituição.

No entanto, o presidente do conselho de administração desdramatizou as informações, segundo as quais a ENDE tem praticado uma tarifa muito alta na cobrança do consumo de energia em todo o País.

“A nossa tarifa é uma das mais baixas, se compararmos com o tarifário praticada em alguns países da nossa região. O que se passa é que, nos últimos anos, o Estado subvencionava o pagamento do consumo de energia eléctrica a 60% e o cidadão só pagava 40%”, esclareceu.