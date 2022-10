Cláudio Pinheiro e Luzolo de Carvalho têm “luz verde” para dirigir BPC

O Banco Nacional de Angola (BNA) aprovou os membros propostos pelo Banco de Poupança e Crédito (BPC) para comporem o seu novo conselho de administração, empossados pela ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa.

Cláudio Pinheiro Pinto Macedo passa a desempenhar o cargo de Presidente do Conselho de Administração (PCA) do BPC, em substituição de André Lopes, que assumiu o cargo em 2019. Já Luzolo Adriano Neto Espírito Santo de Carvalho assume a comissão executiva com a pasta de CEO.

Os dois membros do actual “board” do BPC não são novos, ambos desempenhavam as funções de administradores executivos.

O Banco Central entende que os nomes propostos para integrarem os órgãos sociais do banco preenchem os requisitos de idoneidade, qualificação e experiência profissional, independência e disponibilidade.

O BNA deferiu os pedidos relativos aos candidatos, “por preencherem cumulativamente os requisitos de idoneidade, qualificação e experiência profissional, independência e disponibilidade”. O regulador do sistema bancário nacional deu 30 dias ao BPC para registar os membros autorizados a integrar os órgãos sociais do banco no portal do Sistema Integrado de Licenciamento das Instituições Financeiras (SILIF).

Outros membros do board

Outros nomes aprovados pelo BNA são os de António José da Silva, Jerónimo João Lara e Ana Cristina Afonso Viegas Ceita, para os cargos de administradores independentes.

Luís Mulumba Duarte, Walter Salgueiro, Sandra Jardim do Nascimento Balça e Áurea Alexandre vão desempenhar as funções de administradores executivos.

Os membros tomaram posse recentemente, numa cerimónia presidida pela ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa. Na ocasião, a ministra apontou necessidade de o Banco de Poupança e Crédito (BPC) se tornar num banco “eficiente, rentável, comprometido com a qualidade, rigoroso” e com uma reputação que orgulhe a sociedade”.

Quem é Cláudio Pinheiro

Até então desempenhava a função de Administrador Executivo do BPC desde 2019. Cláudio Pinheiro Pinto Macedo é licenciado em em Economia pela, Universidade Católica de Angola (UCAN). Possui também Pós Graduação em Direito do Trabalho e da Segurança Social- Universidade Agostinho Neto e em Gestão Bancária-Universidade Lusófona de Lisboa /Escola de Altos Estudos de Gestão.

É membro do Conselho Económico e Social (CES), para a área económica do Titular do Poder Executivo, desde 2020 e presidente do Conselho Fiscal da Sonangol Comercialização Internacional (SONACI) desde 2012.

Entre 2007 e 2013 desempenhou a função de director de Contabilidade e Controlo de Gestão e Consultor da Administração e Accionistas no Banco VTB-África. De 2003 a 2007 foi Sub-director de Contabilidade do Banco Totta de Angola.

Cláudio Pinheiro também tem experiências na academia como Professor Convidado-Católica Business School Alliance (parceria entre a Universidade Católica de Angola e a Universidade Católica do Porto) desde 2013 à presente data.

Luzolo de Carvalho

Luzolo Adriano Neto Espírito Santo de Carvalho é licenciado em direito pela Licenciatura Universidade de Grenoble II em França, possui também um diploma de Diploma em Direito Inglês pela Universidade do Kent do Reino Unido.

Foi secretário Executivo do extinto Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF) que deu origem ao Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro (CSSF), composto pelo Banco Nacional de Angola (BNA), Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) e a Comissão do Mercado de Capitais (CMC).

É membro da Comissão Directiva do Fundo de Garantia de Depósitos desde 2018. Luzolo de Carvalho também passou pela RECREDIT, Gestão de Activos como director de Risco, CHEVRON Angola e KPMG Angola como coordenador do Departamento Jurídico-Fiscal.

Luzolo Carvalho também já desempenhou as funções de Administrador não-executivo na GA ANGOLA SEGUROS entre 2005 e 2013 e Membro do Conselho Fiscal NOVO BANCO nomeado pela Chevron, em 2006 e 2007.