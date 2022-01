Classificação B- é importante para atrair investimentos para Angola

O ministro da Economia e Planeamento, Mário Augusto Caetano João, considerou (em entrevista exclusiva ao Mercado) importante para economia a classificação B- que a agência de notação financeira Fitch atribuiu a Angola.

“É como se fosse o resultado de muito esforço na estabilização macroeconómica e política e na criação do mercado actual, e isto, pode fazer com que investidores comecem a olhar para o nosso País com melhores olhos”, disse o governante.

De acordo com a titular da pasta da Economia e Planeamento, Angola deve se preparar para que os investidores invistam no País e possam beneficiar das oportunidades que o ambiente de negócios oferece.

A afirmação de Mário Augusto Caetano João surge poucos dias depois de a Fitch Ratings ter subido a avaliação sobre a qualidade do crédito de Angola de CCC para B- com uma perspetiva de evolução estável.

“Houve uma melhoria substancial nas métricas externa e orçamental, sustentadas por um regresso ao crescimento económico positivo, boa gestão fiscal e preços do petróleo mais elevados”, escrevem os analistas da Fitch.

De acordo com a agência de notação financeira, “os preços do petróleo recuperaram significativamente desde o início da pandemia da COVID-19 e a probabilidade de cenários negativos relacionados com os mercados petrolíferos caiu relativamente a Setembro de 2020”, altura em que a Fitch desceu o rating para CCC.

Apesar da melhoria da classificação, a dívida soberana mantém-se na categoria de “lixo”, sendo considerada pelos critérios da Fitch como investimento “arriscado ou especulativo”.

Como reacção à actualização da Fitch, a consultora Oxford Economics Africa considera que Angola poderá beneficiar de mais melhorias na avaliação do crédito soberano pelas agências de ‘rating’, mas alertou para a necessidade de controlar a despesa em ano eleitoral.

“Desde que os preços do petróleo permaneçam estáveis e o Governo continue com uma despesa orçamental prudente, antecipamos que Angola pode ter mais subidas no ‘rating’ nos próximos 12 a 18 meses, dadas as nossas previsões de uma subida da produção de petróleo e aumento do crescimento económico neste período”, escrevem os analistas.

De acordo com a consultora, existe um risco se o crescente descontentamento com o actual Governo e a conclusão do programa com o Fundo Monetário Internacional (FMI) levarem a uma despesa pública excessiva nas vésperas das eleições deste ano. “Classificação B- quase que não tem qualquer significado”.

“A classificação de Angola de CCC para B- quase que não tem qualquer significado”, afirmou o economista Augusto Fernando em declarações ao Mercado, justificando que economia angolana continua a ser apresentada nesta classificação como uma economia para fazer investimento de curto prazo.

“Em economias na categoria do grau especulativo, que é o caso da angolana, o período de recuperação do investimento deve ser inferior a 1 ano, dito de outra forma, a medida que a recuperação do investimento se afasta de 1 ano o risco País torna o investimento não recuperável”, apontou.

Já para o economista Wilson Chimoco, a melhoria na classificação representa mais confiança na capacidade de o Estado honrar com as suas obrigações, à medida que o preço do barril do petróleo aumenta.

“Nos mercados o que conta não é só a capacidade de pagar, mas também a disponibilidade para pagar”, afirma.

Nestes termos, Segundo Wilson Chimoco, o aprofundamento da reforma política e económica, que se traduz num Estado democrático e de direito, será fundamental para o País ver a classificação melhorada, proximamente, mesmo com o preço do petróleo em baixa.

Augusto Fernando, partilha da mesma opinião, mas acrescenta que o País deve fazer uma análise em todos os âmbitos, desde político, económico, social, tecnológico, ambiental e legal.

“Tendo em conta que a maior parte dos países subdesenvolvidos, em particular os africanos, o risco político é mais elevado, bem como maior o impedimento do crédito e investimento estrangeiro directo de longo prazo. Então, a realização de eleições gerais livres, justas e transparentes representam um grande obstáculo”, alerta o economista.