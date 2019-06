Citibank pretende regressar a Angola

A justificar o interesse, está, entre outros, a pressão das empresas petrolíferas junto dos parceiros financeiros e as dificuldades nos pagamentos para operações em dólares.

Um sinal concreto desta intenção foi a participação de quadros superiores do Citibank na conferência Angola Petróleo e Gás 2019, evento que decorreu em Luanda de 4 e 6 de Junho corrente.

De realçar que, o sistema bancário angolano conta com apenas três escritórios de representação de bancos estrangeiros, Commerzbank, da Alemanha, e Firstrand Bank e NedBank, ambos da África do Sul.

Caso as negociações com a Reserva Federal dos EUA decorram a bom ritmo, relata o Macauhub, espera-se igualmente o regresso ao sistema financeiro angolano do Bank of America e do maior banco alemão, o Deutsche Bank.