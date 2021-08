Cimento lidera lista dos produtos mais exportados com 14,5 milhões USD

O cimento lidera a lista do top seis dos produtos mais exportados do País, com cerca de 14,5 milhões USD, no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

O segundo lugar da lista é ocupado pela cerveja com 6,8 milhões USD, a seguir estão embalagens de vidro (3,2 milhões), banana (2,5 milhões), sumos refrigerantes (2,3 milhões) e por último está o açúcar (1,7 milhões) totalizando um montante no valor de 31,2 milhões USD.

Em relação ao top seis dos mais importados destacam-se a carne de frango com 130,6 milhões USD, arroz (111,4 milhões), óleo de palma (77,6 milhões) e leite (51,5 milhões USD), perfazendo um montante no valor de 541,7 milhões USD.

Os produtos mais exportados são destinados ao Congo Brazzaville, República Democrática do Congo, Camarões, Gana, Senegal e Portugal. No que diz respeito à origem dos produtos importados, está o Brasil, Estados Unidos, Índia, Malásia e Portugal.