Cidadãos poderão escolher instituições financeiras que prestam melhor serviço

Os utilizadores de serviços bancários em Angola (quer seja particular ou empresa) poderão escolher, através do voto online, a melhor instituição em termos de humanização dos serviços, bem como a comunicação na banca.

A escolha deverá ser feita através do prémio “Angolan Banking Brands Awards (ABBA)”, lançado recentemente, numa conferência de imprensa, em Luanda.

Durante a apresentação do galardão, o director Geral dos ABBA, Lady Mukeba, considerou ser importante que as instituições que prestam serviços estejam dispostas a ser avaliadas e dispostas a darem poder de voz e voto aos clientes, amparar e ouvir o consumidor.

“Se a história da banca angolana colocou os angolanos na linha de frente para definir o futuro do cenário da banca, porque é que hoje os bancos angolanos são distinguidos apenas no exterior do País? Não são as suas actividades desenvolvidas com o foco no cidadão angolano? Então porquê que o próprio cidadão não diz que esta ou aquela instituição bancária é a melhor para mim?”, Questionou.

Lady Mukeba justificou que estes questionamentos motivaram a criação dos ABBA. Acrescentou ainda que a conferência de imprensa serviu para dizer aos cidadãos quem são as instituições financeiras que prestam melhor serviço, sobretudo a satisfação do cliente.

“Os ABBA pretendem configurar-se como a principal plataforma para dar voz aos consumidores dos serviços bancários, não pretendemos agredir, denigrir ou insultar uma ou outra instituição do sector, longe disso, pretendemos apenas dizer aos bancos que estamos diante de uma nova realidade de um novo cenário de um novo ecossistema totalmente diferente”, acrescentou.

Para esta primeira edição, aponta Lady Mukeba, os ABBA definiram 18 categorias que estão a impulsionar o sector financeiro e bancário em rápida transformação em Angola.

Para a definição dos melhores nestas categorias serão auscultados os diversos públicos de forma transparente para elevar o mérito que é devido a instituição que melhor presta serviços ou produtos.

De acordo com o responsável, das 18 categorias de votação dividem-se entre o público e os jurados. No que refere ao público destacam-se: Melhor Serviço de Atendimento ao Consumidor; Cedência de Crédito à Habitação; Criatividade e Comunicação; Local de Trabalho Saudável; Melhor Carteira Digital, Melhor Internet Banking, Serviço Produto Inovador, Melhor Banco de Angola.

Por outro lado, a votação por corpo de jurado destaca-se: Melhor Banco para Investimento; Banco Tecnológico; Inclusão Financeira – Bancarização do Mercado Informal; Menção Honrosa; Mulheres com Cargo de Chefia/Liderança; Depósito à Prazo; Projecto Social do Ano; Literacia Bancária; Banco Sustentável – Melhores Práticas, Melhor Banco Comercial.

Para participar do prémio, os bancos do sistema financeiro angolano deverão manifestar a sua intenção à organização dos ABBA e, assim, receber documentos sobre os termos de participação. A gala de premiação será realizada no dia 02 de Dezembro do corrente ano.

Na ocasião, a directora de Relações com o mercado da Central Privada de informação de Crédito, denominada Bureau, Julay Morais, apelou para a necessidade de investir nas pessoas.

“Devemos investir na educação financeira porque só com mais formação é que teremos gerações mais preparadas e com maior responsabilidade cívica para pedir um crédito e honrar com as prestações”, sustentou.