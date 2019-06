Ciclo de crescimento mundial entra na última fase

Os efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China já se fizeram sentir. “A guerra comercial escalou para uma guerra tecnológica, perturbando as cadeias de valor à volta do mundo”, disse Felix Herrmann, market strategist da BlackRock. “Isso significa que as economias que dependem do comércio internacional estão a ressentir-se”, dificultando as opções de investimento.

O ponto de viragem na economia global já se vislumbra, mas apenas com binóculos. “Utilizando a economia dos EUA como benchmark, e de acordo com as nossas estimativas, as probabilidades da economia mundial entrar em recessão este ano são de 20%”, revelou Felix Herrmann. “E, provavelmente, as probabilidades de uma recessão em 2020 aumentarão para 40%”, reforçou.

Na visão da BlackRock, a economia mundial deverá entrar em recessão apenas em 2021. “Assumindo que os mercados normalmente tendem a antecipar uma recessão com um ano de antecedência, podemos argumentar que temos, pelo menos, um ano e meio” para “os investidores continuarem a retirar lucros nos sectores que têm registado um bom desempenho nos últimos meses”, explicou Felix Herrmann, ressalvando que “estamos a entrar na última fase do ciclo económico”.