Chinesa Evergrande já não é “too big to fail”

A Chinesa Evergrande poderá estar a ser usada como exemplo dos riscos de endividamento excessivo. Ainda assim, não causou um “sell-off” (liquidação) nas bolsas, noticiou o Jornal de Negócios.

Semanas após o alívio das preocupações dos investidores com a Evergrande, voltaram a soar os alarmes quando, no início da semana, a gigante chinesa do sector do imobiliário avisou que não estavam garantidos os pagamentos a credores que deveria fazer.

A agência de notação financeira Fitch decidiu por isso rever em baixa o “rating” da Evergrande para um nível de incumprimento.

