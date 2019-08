China vai investir 24,8 mil milhões USD no estado brasileiro de São Paulo

São Paulo vai receber investimentos de empresas e instituições financeiras chinesas no valor de 24,8 mil milhões USD (22,1 mil milhões de euros) em 10 anos, disse esta terça-feira o governador deste estado brasileiro.

Os acordos foram formalizados numa missão comercial que o governador de São Paulo, João Dória, fez, juntamente com uma comitiva de empresários brasileiros, à China no início de agosto, quando este estado também inaugurou um escritório para captação de recursos e novas parcerias na cidade chinesa de Xangai.

“Fechámos 24,8 mil milhões USD em compromissos de investimentos da China nos próximos 10 anos. Deste total, 10 mil milhões USD (8,9 mil milhões de euros) vem de um compromisso com o China Development Bank e outros 10 mil milhões USD com o banco dos Brics (banco de desenvolvimento criado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul)”, explicou Dória numa conferência de imprensa com jornalistas estrangeiros.

“Outros 4,8 mil milhões USD (4,2 mil milhões de euros) são investimentos programados do sector privado que devem acontecer nos próximos cinco anos. Individualmente, o maior investimento será da Huawei, que investirá 800 mil milhões USD (715,7 milhões de euros) numa nova fábrica de tecnologia no interior do estado de São Paulo”, acrescentou.