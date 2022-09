O bilionário Gautam Adani disse na terça-feira que a China se sentirá cada vez mais isolada à medida que o nacionalismo crescente, a mudança nas cadeias de suprimentos e as restrições tecnológicas ameaçam a segunda maior economia do mundo, informou o site indiano de notícias outlook.

Isso porque a globalização, da qual a China era vista como a principal campeã, está em um ponto de inflexão. "Vai parecer muito diferente do que aceitamos em um mundo amplamente unipolar", afirmou.

A iniciativa do Cinturão e Rota da China encontrou resistência em muitos países, disse o fundador e presidente do Adani Group em uma conferência em Cingapura.

"Antecipo que a China - que era vista como a principal campeã da globalização - se sentirá cada vez mais isolada. O aumento do nacionalismo, a mitigação dos riscos da cadeia de suprimentos e as restrições tecnológicas terão um impacto", disse.

Esperava-se que a iniciativa do Cinturão e Rota da China fosse uma demonstração de suas ambições globais, mas a resistência agora a torna um desafio, e acrescentou ainda que o colapso do mercado imobiliário atraiu comparações com o que aconteceu com a economia japonesa durante a 'década perdida' da década de 1990.

"Embora eu espere que todas essas economias se reajustem ao longo do tempo - e se recuperem - o atrito com a recuperação parece muito mais difícil desta vez", acrescentou.

Adani fez comentários em um momento em que seu conglomerado de portos para energia está reunindo recursos em energias renováveis ​​e espao digital.

Elaborou uma visão de que a globalização está em um ponto de inflexão, ele disse: "Começamos a acreditar que a revolução digital marcou o 'fim das fronteiras'. Aceitamos que a desregulamentação do mercado e a integração económica haviam desencadeado uma era desafiadora da gravidade progresso económico. Este parecia ser um resumo lógico do crescimento sem fronteiras e sem limites."

Gautam Adani viu compromissos globais sendo elaborados com base em novos princípios de maior autoconfiança, redução dos riscos da cadeia de suprimentos e nacionalismo mais forte. "Alguns chamaram isso de 'maré crescente da desglobalização'."

"Quem teria imaginado que nosso mundo mudaria em apenas 36 meses? A complexidade sem precedentes criada por um aumento paralelo na demanda - e - contracção na oferta está levando a níveis de inflação nunca vistos nos últimos 40 anos. Muitos bancos federais estão a fazer o impensável - aumentar tanto as taxas de juros que podem levar uma economia à recessão, esta é a realidade de hoje.

“Além de tudo isso, uma guerra que tem implicações muito além de suas fronteiras, acelerando os desafios das mudanças climáticas e a incerteza sobre futuras pandemias – juntas – significa que estamos em águas desconhecidas”.

Sobre a Índia, Adani disse que a turbulência global acelerou as oportunidades para aquele país. "Isso tornou a Índia um dos poucos pontos relativamente brilhantes do ponto de vista político, geoestratégico e de mercado."

A Índia, disse, está a caminho de ser a terceira maior economia do mundo até 2030. Recentemente, tornou-se a quinta maior economia.

Nos próximos 25 anos, a Índia atingirá 100% de alfabetização, erradicará a pobreza, terá uma população com idade média de apenas 38 anos e se tornará uma nação que atrai o maior investimento estrangeiro ao passar de uma economia de 3 trilhões USD para 30 trilhões USD de economia, disse Adani.

Ele também revidou as críticas sobre os planos da Índia de aumentar a quantidade de energia que gera a partir de combustíveis fósseis.

"Os críticos querem que nos livremos instantaneamente de todas as fontes de combustível fóssil que a Índia precisa para atender a uma grande população", disse. "Isso não funcionaria para a Índia."

A Índia, com 16% da população mundial, responde por menos de 7% das emissões de CO2 e essa proporção continua caindo, afirmou.

"Uma democracia cuja hora chegou não pode ser interrompida e a hora da Índia chegou", concluiu.