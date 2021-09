China põe petróleo das reservas de emergência à venda dia 24

A China quer reduzir as reservas de petróleo que detém. A National Food and Strategic Reserves Administration chinesa anunciou esta terça-feira que vai colocar no mercado 7,38 milhões de barris de petróleo que estão actualmente nas reservas de emergência, colocando pressão sobre os preços da matéria-prima.



A transacção deverá acontecer no próximo dia 24 de Setembro, de acordo com o comunicado citado pela Bloomberg, que confirma a perspectiva que já tinha sido sinalizada pela segunda maior economia do mundo.A decisão tomada pelas autoridades chinesas pretende reduzir os preços da matéria-prima.



E já está a ter impacto para os investidores. O valor do barrildesacelerou os ganhos em reacção. O brent negociado em Londres (que serve de referência para as importações em Portugal) sobe 0,37% para 73,78 USD, enquanto o crude WTI norte-americano avança 0,31% para 70,67 USD.



Apesar de se manterem em alta, os preços perderam o fulgor do arranque da sessão. As valorizações dos últimos dias têm sido conduzidas pelos estragos gerados por dois furacões na região produtora do Golfo do México. Ainda a recuperar do furacão Ida, que travou grande parte da produção, também a fortes chuvas e vento agressivo causados pelatempestade tropical Nicholas afectaram o Golfo.

Os refinadores norte-americanos estavam a recuperar do furacão Ida mais depressa do que a produção petrolífera, sendo que a maioria das novas refinarias do Louisiana que foram impactadas já estariam a retomar as operações, apesar de não haver ainda crude suficiente. Mas com este novo revés, terão de ser feitas novas contas.

Segundo o Goldman Sachs, o furacão Ida terá levado a uma diminuição de cerca de 30 milhões de barris dos inventários norte-americanos de crude. Isto num cenário de aproximação do inverno o Bank of America espera que o preço do petróleo atinja a marca dos 100 USD por barril durante os próximos seis meses caso o inverno seja rigoroso e também defortalecimento do dólar norte-americano.