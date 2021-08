China mantém ‘comunicação normal’ com os EUA sobre o comércio

A China está manter uma “comunicação normal” com os Estados Unidos sobre o comércio, diz o governo chinês nesta quinta-feira, uma das poucas áreas em que as duas maiores economias do mundo se abstiveram de “confrontos” neste ano, noticiou a Reuters.

Washington e Pequim assinaram o chamado acordo comercial de Fase I em Janeiro de 2020, antes do surto generalizado da COVID-19. O pacto prevê que a China aumente as suas compras de exportações dos EUA em 200 mil milhões USD em dois anos.

Economistas dizem que Pequim está atrasado no cumprimento dessa meta, em parte devido à pandemia. O pacto deve expirar até o final de 2021.

“Sempre enfatizamos que os dois lados devem trabalhar juntos, criar a atmosfera e as condições para pressionar pela implementação do acordo”, disse Gao Feng, porta-voz do ministério do Comércio da China, a repórteres quando questionado sobre as negociações comerciais EUA-China.

“O comércio e a cooperação económica entre os dois lados são do interesse de ambos os países e dos seus povos”, disse.

Embora os laços comerciais entre os dois países tenham -se acalmado desde a assinatura do pacto, as relações bilaterais têm estado tensas devido a divergências sobre questões que vão desde as origens do coronavírus até as reivindicações marítimas da China no Mar do Sul da China.