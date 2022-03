China estuda comprar participações em empresas russas de energia

A China está a considerar comprar ou aumentar as participações em empresas russas de energia e 'commodities', como na gigante de gás Gazprom PJSC ou na produtora de alumínio United Co. Rusal Internacional PJSC, noticiou a Bloomberg.

Segundo adiantaram fontes próximas, Pequim está em conversações com as próprias empresas estatais, incluindo a China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminium Corp. of China e China Minmetals Corp., sobre quaisquer oportunidades para potenciais investimentos em empresas ou activos russos.

O objectivo de qualquer acordo, seria reforçar as importações da China à medida que procura intensificar o foco em energia e segurança alimentar, e não como uma demonstração de apoio à invasão da Rússia na Ucrânia.

As mesmas fontes referiram que as conversações ainda estão numa fase inicial e poderão não se traduzir necessariamente num acordo.