China: Economia crescerá a um ritmo médio de 4,6% na próxima década - Standard & Poor’s

Embora este ritmo de crescimento represente uma desaceleração ao fim de quatro décadas de acelerado crescimento, os motivos são “naturais e, na maioria das vezes, saudáveis”, apontou a agência.

Esta década, e até à data, o crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) chinês fixou-se em 7,8%. Desde 2010, que o ritmo de crescimento tem vindo a ser menor a cada ano, com excepção de 2017, quando cresceu mais 0,2% do que no ano anterior.

Segundo a S&P, os principais factores por detrás da desaceleração são a demografia, com o envelhecimento gradual da população, a desalavancagem financeira, após a dívida chinesa ter aumentado para quase 300% do PIB, e a mudança para um modelo económico assente nos serviços, em detrimento da indústria.

A agência explica ainda que, à medida que a China enriquece, há menos espaço para crescer.