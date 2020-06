China é o principal credor de Moçambique

De acordo com os dados sobre a evolução da dívida pública de Moçambique entre 2017 e 2018, o nível de dívida do país aumentou 11% no período, para 12,1 mil milhões USD, de 11,3 mil milhões USD.

Enquanto a dívida externa aumentou 8%, o componente interno cresceu 30%, como resultado do aumento da dívida bilateral e multilateral, bem como com a emissão de títulos do governo e outros títulos. “90% do stock da dívida pública externa foi contratado a taxas de juros fixas e os 10% restantes a taxas de juros variáveis, com um aumento de cerca de 2% no stocks da dívida pública externa a taxas de juros fixas e a redução nas mesmas proporção das acções a taxas de juros variáveis ​​em relação a 2017 ”, de acordo com o relatório do Ministério.

Os dados de 2018 mostram que a China é o maior credor bilateral de Moçambique, com 39% (cerca de 2,1 mil milhões USD), seguido pelo Credit Suisse com 13% (726,52 milhões USD), Portugal com 11% (602,86 milhões USD), Japão com 5% (296,53 milhões USD) e a Líbia com 5% (253,38 milhões USD).

Em termos de distribuição de credores por continente, os europeus eram os principais credores de Moçambique (11 países), seguidos pela Ásia.

Em África, apenas Angola e Líbia emprestaram dinheiro a Moçambique.