China convida Angola a participar na 2ª Exposição Económica e Comércio China-África e na 4ª Exposição Internacional de Importação da China, informou o embaixador da China em Angola, Gong Tao, citado pelo Jornal de Angola.

O convite da China, segundo o diplomata chinês acreditado em Angola, vai permitir que o País aproveite as plataformas existentes para expandir a exportação de produtos nacionais para o mercado asiático.

O mercado chinês está aberto aos produtos nacionais, disse Gong Tao para mais adiante afirmar que o objectivo é promover a exportação de bens angolanos não petrolíferos ao mercado daquele país asiático.

O embaixador assegurou que a reforma e abertura adoptadas pelo Governo chinês não só mudaram profundamente a China, mas também influenciaram profundamente o mundo.

"Os últimos 40 anos de reforma e abertura da China proporcionaram ao mundo uma experiência rica. Com base no próprio desenvolvimento e progresso, a China apresentou iniciativas como a promoção da construção de uma comunidade de destino comum para a humanidade e a construção conjunta da iniciativa Cinturão e Rota, partilhando os frutos do desenvolvimento e as oportunidades com o mundo” disse o diplomata.