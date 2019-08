China compra dois terços do petróleo angolano

A China foi o maior importador de petróleo angolano em 2018, tendo comprado 64,82% do total das ramas produzidas no ano passado em Angola, segundo informação da Sonangol a que o Jornal Económico teve acesso.

Em segundo lugar surge a Índia, com 10,72%, seguindo-se Espanha em terceiro lugar e os EUA em quarto lugar. Portugal ocupa a oitava posição entre os maiores compradores de petróleo angolano, com 2,95 milhões de barris de petróleo bruto importados em 2018.

Ao todo, Angola vendeu no mercado externo 198,025 milhões de barris de petróleo bruto em 2018, a um preço médio das ramas angolanas da ordem dos 70,709 dólares por barril, segundo informação da Sonangol, esclarecendo que o preço médio de referência utilizado em Luanda para as exportações das ramas angolanas foi o Brent cotado na Bolsa de Londres ao valor de 71,229 dólares por barril e subtraído do diferencial médio de 0,52 dólares por barril.