China com riscos de decréscimo do PIB

O surto da COVID-19 mais amplo da China desde o início da pandemia no final de 2019 está a prejudicar o turismo e os gastos durante o pico das férias de verão, levando os analistas a revisar suas projecções de crescimento económico à medida que os riscos aumentam.

De acordo com a Bloomberg, as autoridades chinesas correram para fechar locais turísticos, suspender eventos culturais e cancelar voos, a medida está relacionada à variante altamente infecciosa do delta que se espalhou para quase metade das 32 províncias da China, em apenas duas semanas.

Junto com os recentes danos causados ​​por enchentes em partes do país, os controles de vírus mais recentes provavelmente conterão os gastos do varejo e o crescimento económico na segunda metade do ano.

A holding financeira japonesa, Nomura, reduziu a sua projecção de crescimento para o terceiro trimestre de 6,4% para 5,1%, previstos anteriormente, e antecipa uma expansão de 4,4% nos últimos três meses do ano, ante 5,3%.

Já para o ano todo, esta empresa de serviços financeiros globais cortou a sua projecção de crescimento do PIB de 8,9% para 8,2%.