Chevron reafirma apoio às comunidades em Cabinda

O novo director geral da Chevron-Cabinda Gulf Oil Company, Billy Lacobie, assegurou em Cabinda que vai continuar apoiar as comunidades locais no quadro da responsabilidade social da multinacional petrolífera.

O responsável esta em Cabinda onde foi recebido em audiência pelo governador, Marcos Alexandre Nhunga, com quem abordou questões relacionadas com a habitual cooperação entre a Chevron e o Governo da província.

No final da audiência, o conselheiro principal da Chevron em Angola, Artur Manuel Custódio, disse à imprensa que Billy Lacobie, substituto de Dereck Magness, está preparado para os grandes desafios, pelo que a sua missão é de continuar com os trabalhos das operações de ramas na costa de Cabinda como também ajudar no desenvolvimento das comunidades locais.

A Chevron, através da subsidiária a Cabgoc, explora ramas em duas concessões, a primeira no Bloco-0, na costa de Cabinda, e a segunda, no Bloco-14, em águas profundas.

A empresa já atingiu um marco histórico em 2015, com uma produção de cinco milhões de barris nos dois blocos.

Em 2020, a média de produção líquida diária foi de 89 mil barris líquidos e 340 milhos de pés cubados de gás natural.

Tem igualmente interesses não operacionais no projecto Angola LNG Limited, na central localizada no município do Soyo, província do Zaire, cuja produção anual de gás natural liquefeito ronda as 5.2 milhões de toneladas métricas.