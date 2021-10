Chevron assegura eficiência petrolífera

A multinacional Chevron garante apostar numa maior eficiência das operações petrolíferas em Angola, através da subsidiária Cabinda Gulf Oil Company (CABGOC), noticiou o Jornal de Angola.

A intenção foi manifestada recentemente em Cabinda, pelo novo director da Chevron Angola, William Lacobie Jr., à saída de um encontro de cortesia, que manteve com o governador provincial, Marcos Nhunga.



Para William Lacobie Jr., este reposicionamento passará por focalizar as atenções na qualidade das operações petrolíferas e não nas quantidades de barris a produzir. O objectivo é ser-se uma petrolífera cada vez mais eficaz na exploração do "crude” em Cabinda, em particular, e no País em geral.



O encontro do palácio provincial serviu para o fortalecimento da parceria existente nos sectores sociais e económicos entre o Governo Provincial e a petrolífera norte-americana.



De acordo o responsável, a par da missão de pesquisa e exploração de petróleo na costa angolana, a Chevron vai igualmente, continuar a participar no desenvolvimento do bem-estar social das comunidades.



No âmbito da responsabilidade social, tem estado a implementar vários projectos para o bem das comunidades, nos domínios da saúde, educação, saneamento básico, agro-pecuária, água potável, energia eléctrica e em acções recreativas.