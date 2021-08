Chefe de Estado lamenta morte de João Macedo

O Presidente da República, João Lourenço, lamentou, ontem, a “trágica” morte do empresário João Macedo, membro do Conselho Económico e Social e destacado investidor no ramo da Agro-Pecuária em Angola.

"Com profundo pesar recebi, em Accra, a trágica notícia do falecimento de João Macedo, distinto membro do Conselho Económico e Social e destacado investidor no ramo da Agro-Pecuária em Angola”, escreve o Chefe de Estado, numa mensagem de condolências dirigida à família do malogrado.

Os seus investimentos, referiu, estão alinhados com a estratégia de diversificação da economia nacional, definida pelo Executivo.

"Homem de ideias e de trabalho, o finado deixa-nos prematuramente, numa altura em que o Conselho Económico e Social, enquanto órgão de consulta do Presidente da República, continuava a precisar do seu inestimável contributo, sobretudo em matérias ligadas à melhoria do desempenho da Agricultura em toda a sua cadeia de valor, desde a produção à distribuição no mercado nacional e no segmento da exportação”, sublinhou.

O Chefe de Estado acrescenta que a partida inesperada do conselheiro e produtor João Macedo, no auge da sua entrega à causa de Angola, deixa consternados os seus familiares, amigos e companheiros de acção. "A todos expresso os meus mais sentidos pêsames”, concluiu.

João Macedo, proprietário da empresa NovagroLider, morreu, ontem, em Lisboa, Portugal, vítima de acidente de viação. A NovagroLider actua nos sectores Agropecuário e Agroindustrial. Possui duas unidades de produção, a Fazenda Bumbá Longa e a Fazenda de Caxito. No conjunto são 4.500 hectares de plantio que produzem em média, por ano, 60 mil toneladas de frutícolas e hortícolas, que se destinam a abastecer o mercado nacional.

Conta, ainda, com dois pólos industriais para transformação dos produtos agrícolas, um em Catete e outro em Caxito.