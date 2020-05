Chade prevê taxa de crescimento anual de 8% até 2030

A medida enquadra-se no Plano Diretor de Industrialização e Diversificação Econômica, estabelecido por Ndjamena, com o objectivo de desenvolver a economia nacional, através da exploração dos sectores-chave, como energia, mineração e tecnologia digital.

A primeira fase deste programa, que se estende até 2022, está orçada em cerca de 985 bilhões USD.

De acordo com o economista sênior da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (UNECA), Adama Coulibaly a organização e o governo da República do Chade vão trabalhara em conjunto neste projecto econômico e de desenvolvimento. Adiantou as razões para o estabelecimento deste plano, sua operação e o impacto da actual pandemia da COVID-19 em sua implementação.