CFL aumenta preços dos bilhetes de passagem

Os bilhetes de 3ª classe passam de 30 Kz para 60 ao passo que os de 2ª classe de 200 passaram para 210 Kz.

A medida, de acordo com o director do Gabinete de Comunicação Institucional Imprensa, Augusto Osório, visa aumentar as receitas da empresa.

Em declarações à imprensa, afirmou que o aumento não afecta os comboios de Luanda a Malanje, passando pela província do Cuanza-Norte, nem mesmo os arredores do referido percurso. “A medida abrange apenas os comboios Bungo e Catete”, informou.