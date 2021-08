Cesta diária da OPEP ficou em USD 71,30 o barril até sexta-feira

O preço da cesta de treze óleos crus da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fixou-se, até sexta-feira, 06, USD 71,30, o barril, com uma subida 0,96 USD , em comparação com o dia anterior, de acordo com cálculos do seu Secretariado a que Angop teve acesso.

A Cesta de Referência da OPEP de Crudes (ORB) é composta por Mistura do Saara (Argélia), Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro (Guiné Equatorial), Rabi Light (Gabão), Iran Pesado (República Islâmica do Irão), Basra Light (Iraque), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Líbia), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arábia Saudita), Murban (Emirados Árabes Unidos) e Merey (Venezuela).

O Orçamento Geral do Estado (OGE) 2021tem o preço de referência 39 USD por cada barril de petróleo, sendo que, com base a alta dos preços, tudo indica que metade dos valores da receita petrolífera previstas os 4,06 mil milhões kz ja foram arrecadados.

Dados consolidados da Direcção de Tributação Especial (DTE) da Administração Geral Tributária, até Junho deste ano, apontam para valores na ordem dos 2,4 mil milhões Kz, com a exportação de 210 159 845 barris de petróleo, ao preço de 59,41 USD, o barril.

A receita da Concessionaria foi fixada em 1,67 mil milhões Kz.

São ainda resultados das referidas receitas os impostos sobre o Rendimento de Petróleo (IRP), a Produção de Petróleo (IPP) e Transacção do Petróleo (ITP), de um total de total de 23 blocos que tiveram em operacionalidade.

Com o barril nos 70 USD, desde o mês de Junho, os contratos futuros de petróleo fecharam em alta, com o Brent nos 73,65 USD o barril, prevendo-se uma “almofada” ainda maior para o Governo.