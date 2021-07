Cerâmica do Peu Peu carece de investidores

Com uma capacidade de produção de mais de 30 mil tijolos dia e telha, o empreendimento, construído na era colonial, teve uma paralisação em 1975 resultado do conflito armado.

A cerâmica voltou a produzir em 2007, fruto de uma parceria público/ privada e, por razões financeiras, o empresário deixou de explorar em 2009.

Entretanto, o director provincial do Serviço Penitenciário do Cunene, o comissário prisional José Celestino, em declarações hoje à Angop, garantiu que estão reunidas as condições para os investidores privados realizarem um “bom negócio”, com a sua eventual entrada na gestão da empresa.

Disse que apesar de estar um pouco desgastada o chaminé e alguns fornos derivado do tempo, a cerâmica dispõe de equipamentos em bom estado, assim como de matéria-prima e capital humano para funcionar em pleno.

Portanto, é uma grande valia a entrada em funcionamento da única indústria cerâmica da província, o que evitaria a aquisição do material nas províncias da Huíla e de Benguela.

Por seu turno, o director -geral do Serviço Penitenciário, comissário prisional principal, Bernardo do Amaral Gourgel, apelou a classe empresarial a apostar nesta indústria em parceria com os serviços penitenciários, uma vez que existe mão-de-obra, matéria-prima e os equipamentos estão intactos.

“Daquilo que podemos constatar há possibilidade de recuperação sem grandes custos, pelo que lanço um repto aos empresários do sector com o objectivo de revitalizarem um dos sectores estratégicos para o processo de reconstrução nacional “, sustentou.