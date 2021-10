Centro português da cooperação em Angola abre concurso ao Fundo de Pequenos Projectos

O Centro Português da Cooperação (Camões) abriu hoje, em Angola, o concurso para a apresentação de propostas ao Fundo de Pequenos Projectos 2021, destinado a contribuir para minimizar necessidades no domínio social, preferencialmente na saúde e educação.

De acordo com uma nota do Camões, o concurso estará aberto até dia 29 de Outubro de 2021 para receber propostas com iniciativas que, pelo cariz e pequena dimensão em termos orçamentais, não sejam consideradas para outro tipo de apoios institucionalizados no quadro da cooperação portuguesa ou de outros parceiros de desenvolvimento.

Para o concurso são elegíveis as organizações da sociedade civil local, sendo que a duração da proposta não deverá ultrapassar o período de implementação de um ano.

A atribuição dos apoios varia de um valor mínimo de 1,5 milhões Kz a um máximo de seis milhões Kz para projectos na área da saúde e educação.

"O Centro Português da Cooperação avalia as propostas de acordo com a relevância, impacto, sustentabilidade, localização geográfica, visibilidade e angariação de outras parcerias que concorram para reforçar a implementação da acção/projecto", refere a nota.

As candidaturas podem ser submetidas para o endereço electrónico cooperacao.luanda@mne.pt, com o assunto "Apresentação de proposta ao Fundo de Pequenos Projectos 2021", devendo ser remetida uma apresentação da organização e um relatório de actividades recente, além do formulário de candidatura.